INS anunta datele finale despre evolutia economiei in 2023: PIB-ul a urcat la 1.605 miliarde lei (321 mld.euro), in crestere cu 2,1%. Investitiile au contribuit cu 3,6% la crestere, iar consumul final cu 2,8%

Romania a incheiat 2023 cu un PIB de 1.605 miliarde lei (321 miliarde euro), in crestere cu 2,1% fata de 2022, date reconfirmate marti de INS in comunicatul final privind evolutia economiei anul trecut.Pe categorii de resurse, cresterea PIB a fost sustinuta in special de valoarea adaugata bruta (+1,8%), constructii (+0,8%), agricultura si IT&C (+0,4% fiecare) .Fata de comunicatul anterior al INS, din luna martie, datele nu s-au modificat semnificativ.Volumul de activitate din constructii a ... citește toată știrea