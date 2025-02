INS: Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut

In luna decembrie 2024, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut fata de luna noiembrie 2024, atat ca serie bruta cu 8,9%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,4%, arata INS.Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, in luna decembrie 2024, comparativ cu luna precedenta, a crescut, pe ansamblu, cu 8,9%, datorita cresterii cifrei de afaceri din ... citește toată știrea