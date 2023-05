Fenomenul share-inflation din partea producatorilor s-a manifestat si se manifesta in tara noastra, in aceasta perioada, au afirmat, ieri, reprezentantii Institutului National de Statistica (INS), in cadrul unei conferinte de presa in care au prezentat cum se realizeaza Indicele Preturilor de Consum (IPC) si Indicele Armonizat al Preturilor de Consum (IAPC)."Am constatat ca la paine a scazut gramajul, dar a fost pastrat pretul la acelasi sortiment. La fel si la pizza, unde o pizza cu diametrul ... citeste toata stirea