INS: In trimestrul I s-au eliberat 10.482 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale

In trimestrul I 2022 s-au eliberat 10.482 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 2,7% fata de trimestrul I 2021, anunta INS.In luna martie 2022 s-au eliberat 4390 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 23,9% fata de luna februarie 2022, si in scadere cu 1,5% fata de luna martie 2021.Supliment Rezidential * Pe hartie sunt circa 20.000 de viitori prosumatori, dar in realitate doar 1.700 au reusit sa-si puna panouri pe acoperis. Care ... citeste toata stirea