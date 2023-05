Numarul turistilor cazati in Romania in martie 2023 a fost de peste 800.000, in crestere cu 18,6% fata de martie 2022, anunta INS. Durata medie a sederii in luna martie 2023 a fost de 1,8 zile la turistii romani si de 2,3 zile la turistii straini.Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, inclusiv apartamente si camere de inchiriat, in luna martie 2023 au insumat 815,2 mii persoane, in crestere cu 18,6% fata de cele din luna martie 2022, potrivit Institutului National de ... citeste toata stirea