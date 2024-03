INS rectifica cresterea economica din 2023 de la 2% la 2,1%. PIB-ul in valoare nominala a fost stabilit la 1.598 miliarde de lei; In T4/2023, PIB-ul s-a redus cu 0,5% fata de T3

Produsul intern brut estimat pentru anul 2023 (date provizorii I) a fost de 1.598 miliarde de lei, in crestere, in termeni reali, cu 2,1% fata de anul 2022, a anuntat vineri Institutul National de Statistica.Comparativ cu prima varianta, datele provizorii I arata ca Produsul intern brut nominal estimat pentru anul 2023 a crescut cu 0,1%, de la 2%.La cresterea PIB, in anul 2023 fata de anul 2022, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contributii pozitive avand urmatoarele ramuri: ... citește toată știrea