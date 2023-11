Armata si Biserica raman institutiile in care romanii au cea mai mare increder, fiind urmate de NATO si UE, in timp ce Guvernul si Parlamentul sunt pe ultimele pozitii, cu o cota de incredere considerabil mai scazuta decat in urma cu 10 ani, indica datele unui sondaj realizat de INSCOP pentru News.ro.Armata este institutia in care romanii au cel mai ridicat nivel de incredere, 70,4% dintre repondenti declarand ca au incredere mare si foarte mare in aceasta institutie (fata de 65,4% in 2013), ... citeste toata stirea