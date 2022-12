INSCOP Research: 38% dintre romani considera ca localitatea lor este pregatita pentru situatii de urgenta

38% dintre romani, participanti la un sondaj, considera ca localitatea lor este pregatita pentru situatii de urgenta si de criza. Aproximativ 45% dintre participantii la sondaj considera ca Armata Romana are capacitatea de a apara Romania, in timp ce 27% sunt de parerea contrarie.Conform primului sondaj efectuat in Romania privind rezilienta nationala, 38% din cei intervievati considera ca localitatea lor este pregatita pentru situatii de urgenta si de criza.38% dintre respondenti sunt de ... citeste toata stirea