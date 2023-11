Meteorologii anunta instabilitate atmosferica in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica a Moldovei pe tot parcursul zilei de sambata, fiind emisa si o atentionare cod galben. In Bucuresti sunt anuntate averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului, iar temperatura maxima nu va depasi 19 grade.In intervalul 04 noiembrie, ora 10 - 04 noiembrie, ora 23 este prognozata instabilitate atmosferica in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in jumatatea sudica ... citeste toata stirea