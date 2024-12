Instabilitate si reforme - imaginea Parlamentului, la finalul legislaturii 2020-2024

Parlamentul constituit in urma alegerilor din 2020 isi incheie astazi mandatul de patru ani, perioada ce poate fi caracterizata drept una marcata de crize majore precum pandemia Covid-19, criza din energie in urma razboiului din Ucraina, instabilitate politica, reforme legislative esentiale, dar si una marcata de incidente scandaloase si schimbari semnificative in componenta parlamentara.In perioada 2020-2024, Camera Deputatilor a fost condusa de cinci presedinti: Ludovic Orban, Marcel Ciolacu, ... citește toată știrea