Instanta obliga ASF sa-i transmita lui Nasui date despre salarii, sporuri, locuinta de serviciu, cazare, diurna si transport. Anterior, deputatul a cerut informatiile in baza Legii 544/2001, fara succes

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a fost obligata de Tribunalul Bucuresti, in urma unei cereri a deputatului USR Claudiu Nasui, sa-i comunice acestuia informatii despre sumele de bani platite catre membrii Consiliului institutiei in anii 2020 si 2021, cheltuielile decontate acestora cu locuinta de serviciu, cazarea, diurna si transportul, precum si lista tipurilor si cuantumurilor de sporuri, bonusuri si alte drepturi banesti oferite salariatilor si membrilor Consiliului ASF in baza ... citeste toata stirea