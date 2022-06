Instanta suprema dispune inceperea judecarii de fond in dosarul de coruptie a lui Nicolae Banicioiu

Magistratii de la Instanta suprema au decis, astazi, inceperea judecarii de fond in dosarul in care Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii si al Tineretului si Sporturilor, este acuzat de luare de mita si trafic de influenta, dupa ce ar fi primit aproape 800.000 de euro de la oameni de afaceri, in legatura cu numirea unor manageri de spital si derularea unor contracte din bani publici, transmite Agerpres.Judecatorii au constatat ca rechizitoriul, probele si actele de urmarire penala ... citeste toata stirea