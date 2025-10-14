Editeaza

Institutul de Excelenta in Antreprenoriat aduce la Cluj seria ING Explore pentru antreprenori. "Clujul este un loc unde se construiesc idei valoroase, iar rolul nostru este sa oferim contextul potrivit pentru ca ele sa creasca"

Sursa: Ziarul Financiar
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 19:38
Institutul de Excelenta in Antreprenoriat (idEA) organizeaza la finalul lunii octombrie, la Cluj-Napoca, o noua editie a seriei de evenimente ING Explore, proiect dezvoltat cu sprijinul ING Bank Romania, potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii idEA. Evenimentul este gratuit, insa numarul de locuri este limitat. Participantii vor avea acces la workshopuri aplicate, sesiuni de mentorat, discutii directe cu speakerii invitati si oportunitati de networking.
"Clujul este un loc unde se ...citește toată știrea

