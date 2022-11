Intalnire intre ministrii Apararii si Economiei pe tema industriei nationale de aparare

Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, s-a intalnit marti, la sediul MApN, cu ministrul Economiei, Florin Spataru, intr-o sedinta de lucru dedicata solutiilor de dinamizare a industriei nationale de aparare, potrivit Agerpres."Resursele bugetare asigurate armatei noastre au permis planificarea si implementarea unui ambitios program de inzestrare si de consolidare a capabilitatilor de aparare ale tarii noastre. Am inceput investitii serioase in echipamente moderne, in tehnica de ultima ... citeste toata stirea