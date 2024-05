Intalnire la Washington intre presedintii Iohannis si Biden, intr-o situatie mai mult decat complicata la Marea Neagra, din cauza razboiului din Ucraina

a(Trade Mark)Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a mers la Washington pentru a-l intalni pe presedintele SUA, Joe Biden, intr-o situatie extrem de tensionata in conditiile in care Romania este de peste doi ani cu un razboi la granita.Presedintele Romaniei Klaus Iohannis este intr-o vizita la Washington in care a discutat aseara, potrivit agendei oficiale, cu presedintele american Joe Biden si cu alti oficiali americani si NATO despre situatia din Ucraina si de la Marea Neagra.Romania se ... citește toată știrea