Intalnirea sefei Reprezentantei Comisiei Europene in Romania cu Prim-ministrul Republicii Moldova

Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, a avut astazi, 13 septembrie, la Bucuresti, o intalnire cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, conform unui comunicat remis redactiei.Temele abordate au vizat statutul de stat candidat si procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeana, colaborarea cu Uniunea Europeana si asistenta extinsa oferita Moldovei, situatia in regiune creata de agresiunea Rusiei in Ucraina, si criza energetica globala. ... citeste toata stirea