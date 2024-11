Integrarea la UE, obiectiv strategic: Constitutia Republicii Moldova, modificata prin referendum, a fost publicata in Monitorul Oficial

Constitutia Republicii Moldova, modificata prin referendum, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Astfel, integrarea in Uniunea Europeana a devenit obiectiv strategic al republicii, informeaza MOLDPRES.Astfel, preambulul legii supreme a fost completat cu doua alineate noi cu urmatorul cuprins: "RECONFIRMAND identitatea europeana a poporului Republicii Moldova si ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. DECLARAND integrarea in Uniunea Europeana drept obiectiv ... citește toată știrea