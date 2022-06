Intr-un stat din UE exista exista resurse importante de gaze

In cautarea frenetica a Europei de a pune capat dependentei sale de energia ruseasca, exista o resursa neexploatata: apele din jurul Ciprului. Un conflict vechi intre Turcia, Cipru si Grecia, care isi are radacinile in invazia Ciprului de catre Turcia in 1974, impiedica eforturile de explorare.Turcia doreste sa aiba un cuvant de spus in ceea ce priveste modul in care se obtin profiturile din bogatiile insulei, asigurandu-se ca beneficiile revin comunitatii cipriote turce. De asemenea, Ankara ... citeste toata stirea