Invazie de viespi asiatice in Europa

Europa a fost invadata de specii care au capacitatea de a se raspandi rapid in ecosisteme nepregatite, provocand distrugeri in drumul lor. Viespea asiatica (Vespa velutina) nu face exceptie, extinzandu-si habitatul cu peste 80 de kilometri pe an, in timp ce se hraneste cu albine, zburatoare si alte insecte, noteaza Science Alert.In urma cu aproape 20 de ani, micile insecte intepatoare si-au facut aparitia pentru prima data in Europa si au fost observate pe teritoriul Regatului Unit in 2016, ... citeste toata stirea