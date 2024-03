Investitorii in crypto au prins iar viata: Valoarea de piata a Bitcoin atinge un record, in timp ce pretul criptomonedei se apropie de maximul istoric, depasind 68.000 de dolari

Pretul Bitcoin este la un pas de a atinge un maxim istoric, iar investitorii crypto sunt in asteptarea unui nivel nemaiintalnit pana acum. Dar, in termeni de valoare de piata, tokenul a atins deja un record, scrie FT.Capitalizarea de piata a Bitcoin a ajuns la 1.350 de miliarde de dolari, escaladand varful de 1.280 de miliarde de dolari din noiembrie 2021, arata datele CoinGecko. Aceea a fost luna in care tokenul a sarit la 68.991 dolari, la apogeul cursei sale de crestere din epoca pandemiei. ... citește toată știrea