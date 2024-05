Investitorii lumii deschid baxurile cu sampanie: Indicele Dow Jones a trecut pentru prima data de 40.000. Recesiunea pe care atat de multi economisti o anticipau a ramas doar un cosmar, dand sperante investitorilor ca actiunile pot continua sa creasca

Indicele Dow Jones Industrial Average a trecut pentru prima data de 40000, o borna care parea neverosimila in urma cu putin mai mult de doi ani, cand Rezerva Federala a inceput sa majoreze ratele dobanzilor pentru a raci o economie supraincalzita, scrie WSJ.Previziunile sumbre si sumbre au abundat. Atunci cand banca centrala a pus capat erei ratelor extrem de scazute care a prevalat in anii care au urmat crizei financiare mondiale, economistii au prezis consecinte dureroase: o recesiune in SUA ... citește toată știrea