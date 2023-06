Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa summitul Comunitatii Politice Europene din Republica Moldova, ca in cazul in care statele europene nu reusesc sa ajute Ucraina si Moldova, inseamna ca au pierdut, conform news.ro."Daca noi, europenii, nu reusim sa ajutam Ucraina si Moldova, inseamna ca am pierdut. Atat de simplu este. Dar acesta nu este singurul motiv pentru care ajutam Ucraina si Moldova. O facem fiindca asa este corect, fiindca, dupa parerea ... citeste toata stirea