Presedintele Klaus Iohannis a tinut sa precizeze, ieri, de la tribuna Parlamentului European, ca instanta a decis ca Autoritatea de Supraveghere Financiara are dreptate in cazul Euroins, dupa ce fusese chestionat pe aceasta tema de doi deputati europeni, Gunnr Beck si Clare Daly.Klaus Iohannis a spus: "Statul de drept implica si institutii mai bune, si autoritati de reglementare eficiente. Aud aici ca o autoritate de reglementare a avut o problema cu o companie. Asa cum este peste tot, in ... citeste toata stirea