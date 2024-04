Iohannis - mesaj de Pesah: "In aceasta perioada dificila, este nevoie de intelepciune si curaj in fata violentei si a urii"

Presedintele Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj cu prilejul Sarbatorii de Pesah, in care apreciaza contributia importanta la implinirea binelui comun a Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, "un partener de dialog constant si valoros, a carui implicare in cultivarea dialogului dintre culturi si etnii, precum si in sporirea cunoasterii realitatii romanesti in lume, a fost si ramane una consistenta", relateaza Agerpres.Mesajul sefului statului a fost prezentat de ... citește toată știrea