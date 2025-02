Iohannis, o intrare triumfala in politica si o iesire trista. Insa Romania a mers bine in mandatele sale. Sapte indicatori despre cum arata Romania in 2014 si acum arata acum

La alegerile din 2019, Klaus Iohannis a fost ales cu un scor uluitor, 66% din alegatorii ajunsi la urne l-a votat. Nu se mai vazuse asa ceva de la Ion Iliescu, din alegerile din "Duminica Orbului" a anului 1990.Cum a ajuns un om cu o sustinere populara imensa sa coboare la doar 8% in sondaje? Cum a ajuns un presedinte care si-a tras partidul in sus, in alegerile trecute, sa fie acum o piatra de moara de gatul aceluiasi partid? Se intampla pentru ca trecutul te urmareste ca o stafie din filmele ... citește toată știrea