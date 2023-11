Romania va continua sa inregistreze o crestere economica sustinuta, mult peste media Uniunii Europene in acest an, a transmis, miercuri, presedintele Klaus Iohannis in mesajul adresat cu ocazia celei de-a 31-a editii a Topului National al Firmelor Private din Romania si prezentat de consilierul prezidential Cosmin Marinescu, informeaza agerpres.ro.Potrivit sursei mentionate, "Felicit Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii si pe toti intreprinzatorii din Romania, ale ... citeste toata stirea