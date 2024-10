Iohannis: "Schimbarile climatice reprezinta o provocare fara precedent"

Schimbarile climatice reprezinta o provocare fara precedent si efectele lor depasesc granitele nationale, a transmis presedintele Klaus Iohannis ieri, in cadrul evenimentului "Climate Change Summit'', prin consilierul de stat Alexandra-Maria Bocse.Seful statului a punctat: "Fenomene meteorologice extreme au loc in lume, afectandu-ne comunitatile si bunastarea. In doar cateva luni, Romania s-a confruntat cu valuri de caldura, perioade de seceta prelungita si inundatii extinse. In acest context, ... citește toată știrea