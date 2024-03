Iohannis sesizeaza CCR in privinta modificarilor la legea privind Consiliul Legislativ

Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Curtii Constitutionale, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, relateaza Agerpres.Legea, transmisa in data de 16 martie 2024 de Parlament presedintelui in vederea promulgarii, are ca obiect de reglementare stabilirea duratei mandatelor presedintelui Consiliului Legislativ si presedintilor de sectie, care pot fi ... citește toată știrea