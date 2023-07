Summitul NATO de la Vilnius are mize importante in ceea ce priveste obiectivele prioritare ale Romaniei, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, care a anuntat ca va sustine adoptarea de masuri suplimentare pentru consolidarea Flancului estic pe toate componentele operationale, conform agerpres.ro."In ceea ce priveste obiectivele prioritare pentru Romania, acest summit are mize importante, care tin de prioritatile noastre de politica externa si de securitate. ... citeste toata stirea