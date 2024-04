Ion Iliescu, pus oficial sub acuzare in dosarul Mineriadei

Parchetul General a anuntat oficial, vineri, punerea sub acuzare a fostului presedinte Ion Iliescu pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990.Potrivit comunicatului, "In cauza cunoscuta generic sub denumirea 'Mineriada din 13-15 iunie 1990', procurorii militari din cadrul Sectiei parchetelor militare au dispus, la data de 19.04.2024, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de Iliescu Ion, la data faptelor presedinte al Consiliului ... citește toată știrea