Ionut Ilie, Managing Director la Vel Pitar: Pentru acest an avem un buget de investitii de 20 mil. euro, urmarim diversificareaa si extinderea cu noi produse

Vel Pitar, cel mai mare producator de paine si produse de panificatie, are in plan in acest an un buget de 20 de mil. euro pentru investitii, in diversificarea si extinderea cu noi categorii de produse."Urmeaza investitii si in alte produse. Piata de paine in Romnia este uriasa, Vel Pitar este cel mai mare jucator din domeniu, dar reprezinta 16-18% din piata de paine, care este extrem de fragmentata. Painea ramane element central, este loc de crestere si de consolidare, dar urmarim ... citește toată știrea