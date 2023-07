Costurile de constructie s-ar putea majora cu pana la 10%, iar contextul din piata rezidentiala s-ar putea inrautati in perioada urmatoare daca Guvernul va decide eliminarea facilitatilor din domeniul constructiilor, o propunere care se discuta in aceste zile, este de parere dezvoltatorul imobiliar Ionut Negoita."Daca acum pretul de constructie pe metru patrat la locuinte este de circa 600-700 de euro, in viitor va ajunge sa fie cu circa 8-10% mai mare, daca se elimina facilitatile. Impactul ... citeste toata stirea