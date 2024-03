Ionut Stroe, PNL: "Cirstoiu a recuperat o mare parte din notorietatea necesara pentru candidatura la Primaria Capitalei"

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a afirmat astazi ca sondajele din ultimele zile releva cresterea candidatului PSD - PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, si a exclus existenta vreunui "blat" in sustinerea acestei candidaturi, potrivit Agerpres."Din analizele sociologice, se poate observa o crestere imediata a candidatului PNL - PSD in sondaje. Domnul Cirstoiu a recuperat, in ultimele zile, o mare parte din notorietatea atat de necesara pentru aceasta candidatura. Constructia ... citește toată știrea