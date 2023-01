IONUT STROE (PNL), DESPRE SPITALELE REGIONALE:"Ministerul Sanatatii are toate datele problemei pentru a demara lucrarile si pentru a intra in ultima faza de executie"

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat astazi, la Prima News, despre spitalele regionale, ca Ministerul Sanatatii are practic toate datele problemei pentru a demara lucrarile si pentru a intra in ultima faza de executie, in 2023, pentru ca banii sunt negociati si ministrul Investitiilor, Marcel Bolos a finalizat toate negocierile prin Programul National de Sanatate care a fost aprobat la finalul anului trecut. Speram ca nu ne incurcam, apropo de birocratie, in aceasta faza de ... citeste toata stirea