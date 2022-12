Iran - Politia moravurilor a fost desfiintata dupa saptamani de manifestatii

Procurorul general al Iranului, Mohammad Jafar Montazeri, a anuntat ca Politia moravurilor a fost desfiintata de autoritatile competente, a informat duminica agentia de presa Isna, citata de News,ro."Politia moravurilor nu are nimic de-a face cu justitia si a fost desfiintata de cei care au creat-o", a spus el, sambata seara, in orasul sfant Qom.Numeroase demonstratii au avut loc in ultimele saptamani in tara, dupa moartea lui Mahsa Amini, o tanara kurda iraniana care a disparut la trei zile ... citeste toata stirea