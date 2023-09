Dezechilibrul fiscal-bugetar al Romaniei este in mod categoric si recunoscut ca fiind principala problema pe care o avem de rezolvat in prezent, considera Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. Seful bancii centrale evidentiaza ca ne confruntam si cu o presiune a timpului in ceea ce priveste reducerea dezechilibrelor din economie: "Bineinteles ca nu este numai o chestiune, sa spunem financiara sau fiscala, ca sa o apropii de subiect, are o componenta de stabilitate ... citeste toata stirea