iSTYLE, reseller Apple, tinteste vanzari de 110 milioane de euro in acest an. Vanzarile online vor atinge 50% din business, de la 10-15% inainte de pandemie

Compania iSTYLE Retail SRL, care comercializeaza produse ale gigantului american Apple pe plan local, si-a propus pentru acest atingerea unui volum de vanzari de 110 milioane euro, de la 79 milioane euro in 2021, a declarat pentru Profit.ro, Dragos Vrinceanu, retail manager in cadrul companiei."Anul 2022 a inceput bine pentru noi, avem un avans consistent al vanzarilor, cu toate ca noi ne asteptam pentru acest an, comparativ cu 2021, la o usoara contractie a ritmului de crestere a vanzarilor. ... citeste toata stirea