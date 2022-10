Italia - Extrema dreapta preia puterea pentru prima oara dupa Musolini. Prima femeie in fruntea Guvernului, o apropiata a lui Viktor Orban

Giorgia Meloni, lidera partidului post-fascist Fratelli d'Italia invingator in alegerile legislative, a fost desemnata sa formeze guvernul de catre presedintele Sergio Mattarella, a anuntat secretarul general al presedintiei, relateaza agentiile internationale de presa.Giorgia Meloni, in varsta de 45 de ani, a acceptat aceasta responsabilitate, devenind prima femeie chemata sa ocupe aceasta functie in istoria tarii, arata Agerpres."Giorgia Meloni a acceptat mandatul si a prezentat lista de ... citeste toata stirea