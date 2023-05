Liderii italieni au promis sambata sprijin militar si financiar total pentru Ucraina si au reiterat sustinerea pentru candidatura Kievului la UE, in timp ce l-au primit la Roma pe presedintele Volodimir Zelenski, care se afla in prima sa vizita in Italia de la inceputul invaziei ruse din tara sa, relateaza Reuters.Volodimir Zelenski s-a intalnit cu presedintele Sergio Mattarella si apoi cu prim-ministrul Giorgia Meloni apoi s-a indreptat catre Vatican pentru discutii cu Papa Francisc.Atat ... citeste toata stirea