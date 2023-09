Grupul italian Gi Group l-a numit pe Tiziano Rodolfo Roseto in functia de CEO & Country Manager al Gi Group Romania.Anterior, acesta a fost Chief Regional Officer - Eastern Europe.CITESTE SI Inca o sectiune din Autostrada Transilvania are constructor desemnatTiziano Rodolfo Roseto s-a alaturat echipei Gi Group in urma cu 22 de ani, in ultimii ani ocupand functia de Chief Regional Officer - Eastern Europe si fiind responsabil de implementarea strategiei operationale si de dezvoltare pentru ... citeste toata stirea