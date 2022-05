Iulian Anghel, ZF: Banalitarea raului. Ce spune Hannah Arendt si cum ne aparam

Nu am gasit in literatura razboaielor un titlu mai cumplit decat acesta: "Banalitatea raului". Hannah Arendt publica un eseu in 1963 sub titlul "Banalitatea raului: Eichmann in Ierusalim". Editorul italian al cartii schimba titlul: "Eichmann in Ierusalim: un raport asupra banalitatii raului".In esenta vorbim despre condamnarea la moarte a unui cumplit criminal nazist, Adolf Eichmann. Eichmann se ascundea prin Argentina, dupa terminarea razboiului. Mossadul, serviciul secret al Israelului, l-a ... citeste toata stirea