Iulian Anghel, ZF: Consumul privat a crescut puternic in 2024, cu 9%, gratie majorarilor de salarii si de pensii. Dar vestile bune se opresc aici pentru ca visteria statului este goala

Vestile bune s-au oprit la finalul lui 2024 pentru ca nu mai sunt bani nici de majorari de salarii, nici de pensii. Noul ministru al finantelor spune ca visteria este goala iar INS reconfirma: in primele trei trimestre din anul trecut, cresterea economica este de doar 0,9%. Adica mult sub previziunile guvernului, de 2,5% si chiar a celor mai pesimisti dintre economisti care credeau intr-o crestere de macar 1,5%.Anul electoral 2024 a fost un dezmat total in privinta cheltuielilor publice. ... citește toată știrea