Iulian Anghel, ZF: Daca eu imi platesc toate facturile din fata unui calculator, de ce nu as putea si vota din fata unui calculator?

Discutia despre "comasarea alegerilor" devine plictisitoare si obositoare. Ca e bine, ca e rau, ca daca le "comasam" distrugem democratia, ca daca nu le comasam cheltuim prea multi bani iar omul e cahuit de cap ca trebuie sa voteze de patru ori intr-un an. Saracul om! Isi zice zicerile lui si primarul de la Cluj: "Trebuie comasate" ca asa-i in Europa. Nu este chiar asa in Europa si este cumva pe de laturi de poveste. Dar e in firea domnului Boc sa comaseze, este ideea pe care a sustinut-o pe ... citește toată știrea