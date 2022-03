Iulian Anghel, ZF: Lui Vladimir Putin nu-i mai pasa ca va intra in istorie ca un barbar

Exista un film al lui Radu Jude care se cheama "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca niste barbari". Filmul ar fi trebuit sa vorbeasca despre interventia armatei romane in Odessa, in 1941, si despre atrocitatile savarsite de aceeasi armata romana impotriva evreilor. Titlul este dat de un discurs al lui Mihai Antonescu, ministrul propagandei/ ministru de externe in guvernul lui Ion Antonescu, pronuntat in plenul unei sedinte de guvern, dupa ce s-a decis masacrul evreilor din Odessa: ... citeste toata stirea