Iulian Anghel, ZF: Salman Rushdie si libertatea

Pentru cei care nu au citit, "Versetele satanice" este un roman, ca miile de romane ce sunt publicate in fiecare an. Ca orice roman bun, el face, la un moment dat, trimitere la divinitate.Romanul este ciudat, scriu cateva randuri pentru cei ce nu l-au citit. Scriitorul Salman Rushdie, autorul romanului, este indian de religie musulmana, dar traieste in Anglia. Romanul povesteste aventura a doi actori indieni aflati in zbor spre Anglia.Avionul este deturnat, cade pe o plaja, iar cei doi, ... citeste toata stirea