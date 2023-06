a(Trade Mark)Profesorii sunt in greva pentru ca vor salarii mai mari. Medicii au intrat in "greva japoneza" si se pregatesc pentru o greva generala la final de luna. Inflatia a jumulit veniturile reale ale angajatilor, iar acestia ies in strada. Niciodata in ultimii 20 de ani situatia nu a fost atat de tensionata.Angajatii din Sanatate anunta ca vor intra in greva la final de luna daca nu primesc majorari de venituri. Iar sindicatele din invatamant, deja intr-a treia saptamana de greva, spun ... citeste toata stirea