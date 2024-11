Iulian Tenchiu, ZF: De ce un coleg de generala, angajat la stat in sectorul feroviar, pe un salariu de 1.500 euro net, a ajuns votant C.G.

Calin Georgescu a produs un seism pe scena politica romaneasca. Un candidat venit de nicaieri fara sediu de partid, fara prezenta in mass-media, existent doar pe Tik Tok, a reusit un salt imposibil si pleaca cu primele sanse pentru cea mai importanta functie in stat.La cei 26 de ani ai mei - toti traiti la umbra lumii libere, a democratiei si a capitalismului - socul nu are margini. Pentru mine votul pentru extremism, indiferent de care parte a axei politice vorbim, este un fapt pe care greu ... citește toată știrea