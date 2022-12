Iulius a investit 24 mil. euro in al doilea Family Market pe care l-a deschis in Iasi

Grupul IULIUS a inaugurat cel de-al doilea proiect Family Market, in cartierul iesean Bucium. Proiectul de retail de proximitate aduce servicii si produse necesare in zona rezidentiala care a cunoscut o dezvoltare constanta in ultimii ani. McDonald's Drive Thru, supermarket Auchan, Sinsay si alti 23 de antreprenori locali si nationali asigura mixul de produse si servicii.In acest an, IULIUS a inaugurat doua proiecte Family Market la Iasi, primul in comuna Miroslava, in vara, iar acum si pe cel ... citeste toata stirea