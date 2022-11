Joe Biden implineste duminica 80 de ani, devenind primul presedinte octogenar din istoria Statelor Unite. El isi va sarbatori ziua de nastere cu un brunch gazduit de sotia sa, Jill, o sarbatoare care a primit un plus in acest weekend cu nunta nepoatei sale, sambata, la Casa Alba, transmite Reuters.Biden fiind deja cea mai in varsta persoana care a ocupat functia de presedinte, cursa pentru Casa Alba din 2024 va intra intr-un teritoriu neexplorat in Statele Unite, noteaza News.ro.Democratia ... citeste toata stirea