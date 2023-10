Industria asigurarilor si cea de brokeraj in asigurari pot absorbi aproximativ 30.000 de oameni in diferite job-uri de la vanzari, daune si subscriere, pana la IT, project management si marketing, a spus Judith Kis, presedintele Patronatului Industriei de Asigurari din Romania (PIAR), in cadrul Conferintei Nationale "Asiguram Viitorul pe Piata Muncii"."Noi credem ca putem absorbi circa 30.000 de oameni in asigurari si brokeraj. ... citeste toata stirea